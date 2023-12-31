طقس شتوي مائل للبرودة في البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم السبت ،طقس شتوي مائل للبرودة ، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وغياب الشمس ،ووجود رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة ، خاصة في المناطق الصحراوية وهي وادي النطرون ، والنوبارية ، ومركز بدر ، والتي تؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، أثنا قيادتهم للسيارات في تلك المناطق .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين ، حصاد المحاصيل الشتوية مثل البطاطس والبسلة والموالح ، قبيل سقوط الامطار المتوقعة .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات، و المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.