22 مبادرة شبابية بالقليوبية خلال عام 2023

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية 22 مبادرة شبابية شارك واستفاد منها 485 ألف عضو من الجنسين بمرحلتي النشء والشباب منها مبادرة إعداد 100 قائد بالشباب والرياضة، واعرف قدر نبيك، ومبادرة قرأت لك بمراكز الشباب، ومبادرة تجلى مولد الهادي بالإضافة للاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية والدينية.

و أشارالدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له لعرض إنجازات المديرية خلال عام 2023 إنه تم وضع خطة عمل وأهداف لكل مبادرة وجميعها منبثقة من رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ومراكز تثقيفية وهذا ما ظهر بالفعل من خلال مبادرة قرأت لك ومبادرة أتعلم أكثر بمراكز الشباب والتي استهدفت مرحلة النشء خلال الإجازة الصيفية وشهدت إقبالا كبيرا من النشء والطلائع للتردد على مراكز شباب محافظة القليوبية للاستفادة من أنشطة المبادرة والتي تضمنت تعلم مبادئ اللغة الإنجليزية والخط العربي والرسم والقراءة.

وأن رؤية الوزارة خلال العام المنصرم عملت على تطوير العمل الشبابي والرياضي بهدف نشر ثقافة الممارسة في الأنشطة وزيادة عدد المستفيدين والمشاركين لضمان توسيع قاعدة الممارسة ووصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى تنفيذ أفكار مبتكرة وأنشطة ومبادرات شبابية خارج الصندوق بالإضافة للبرامج والأنشطة القومية والمحلية المدروسة بخطة وزارة الشباب والرياضة.