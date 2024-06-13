تكليف المراكز البحثية بإجراء مزيد من الأبحاث حول بعض المحاصيل غير التقليدية

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشياً مع ظروف التغيرات المناخية ولتعظيم العائد من وحدتى الأرض والمياه خاصة فى ظل محدوديتهما ولايجاد بدائل للاستخدامات والخلط بين المحاصيل المختلفة فى عمليات التصنيع.

استنباط الأصناف والهجن

كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المراكز البحثية وكل المختصين بها كل فى تخصصه بالتوسع فى اجراء مزيد من الدراسات والأبحاث والتجارب والحقول الارشادية وبرامج التربية واستنباط الأصناف والهجن لعدد من المحاصيل سواء القائمة حالياً باستهداف التوسع فيها وزيادة الانتاجية من وحدة المساحة أو عرض نتائج ذلك بالنسبة للمحاصيل الجديدة ومدى ملاءمتها للبيئة المصرية واعطاء مزيد من الجهد لاستنباط الأصناف والهجن عالية الانتاجية والقادرة على تحمل الاجهادات البيئية فى ظل الظروف المختلفة مثل ( الجوجوبا – الكاسافا – الدُخن – الذرة الرفيعة – التين الشوكى، وغيرها من المحاصيل المشابهة ، مع الإهتمام بأن تكون كل هذه النماذج تحت الإشراف المباشر لهم ومن خلال تسجيل القياسات والمشاهدات الحقلية والمعملية الفعلية حتى تعطى مؤشرات حقيقية يمكن على أساسها اتخاذ قرارات مناسبة.

وزير الزراعة

استهدف التكليف أيضا التوسع فى تطبيق التجارب على الاستخدامات البديلة لهذه المحاصيل واقتصادياتها بما يساهم فى تعظيم العائد الاقتصادى من الزراعة واستخدام كل المساحات المتاحة مهما كانت ظروفها بما يناسبها من زراعات بحيث تتحول الى وحدة منتجة ذات جدوى.

وطلب وزير الزراعة من المختصين سرعة عرض تقرير بنتائج كل هذه التكليفات اولا بأول.