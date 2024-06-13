دبلوماسي روسي: كل ما يفعله الناتو هو الاستعداد للاشتباك مع روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن كل ما يفعله حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم، هو الاستعداد للاشتباك المحتمل مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن جروشكو قوله "كل ما يفعله الناتو في هذه المنطقة اليوم، بصراحة، هو استعداد الحلف لاشتباك عسكري محتمل مع روسيا.. التدريبات التي تجرى تظهر كيف تم الآن التخلص من جميع مفاهيم الأمن التعاوني وعودة الناتو إلى المخططات الأمنية التي كانت سائدة في حقبة الحرب الباردة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حلف الأطلسي شن حربا هجينة ضد روسيا.. مضيفا "أنه في المجال الاقتصادي، تم فرض آلاف العقوبات غير القانونية على بلدنا، وتجرى حاليا شيطنة روسيا، وأحد الأمثلة الواضحة الأخيرة هو الإعلان عن أنه في حالة هزيمة الناتو في أوكرانيا، فإن الحرب التالية ستحدث.. وستقوم روسيا بالتأكيد بغزو بولندا ودول البلطيق، التي تم الاعتراف باستقلالها في الاتحاد السوفيتي".

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لقطاع غزة في اليوم الـ251 من الحرب

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ، عدوانها لليوم الـ251 على قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال في المنطقة الغربية من مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق طائرات الأباتشي الحربية، وزوارق الاحتلال النار على ذات المنطقة، ما أدى إلى نسف أبنية سكنية كاملة.

وانتشلت الطواقم الطبية جثامين 3 شهداء، وعددا من الجرحى غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف منزل لعائلة اللوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف على منازل شمال غرب مخيم النصيرات، ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة حربية من نوع "كواد كابتر" النار على منازل في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة.

وقصفت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" القذائف الصاروخية على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين في مدينة غزة تزامنا مع إطلاق النار.

وواصلت آليات جيش الاحتلال عملية التوغل في الأطراف الجنوبية الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة تزامنا مع قصف صاروخي ومدفعي في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألفا و 202 فلسطيني، وإصابة 84 ألفا و932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم عدة قرى في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة بلدات وقرى شمال وغرب رام الله، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، أن جنود الاحتلال اقتحموا قرى بيت سيرا وبيت عور وأبو شخيدم غرب رام الله، كما اقتحموا بلدة بيرزيت وقرى جفنا ودورا القرع وعين سينيا شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الرصاص الحي، صوب شاب، عقب اقتحام مدينة جنين.

ونقلا عن مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول اليه.

واعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، وقامت بأعمال تجريف واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في شارعي الناصرة وحيفا، وفي محيط مدرسة الوكالة في المخيم، وحيي الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وواد برقين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء، كما دمرت صرح الشهداء، وداهمت المسجد التركي في الجابريات.

وقصفت قوات الاحتلال دراجة نارية في حي الجابريات، واحتجزت الشابين أمير عتابة، وأيمن عزوفة في جبل أبو ظهير، واعتقلت المواطنة ابتسام صالح تركمان للضغط على نجلها مصطفى تركمان لتسليم نفسه للاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، واعتقلت الشاب صدام أبو ارميله.