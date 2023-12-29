بالخطوات.. احمِ نفسك من متحور كورونا الجديد

الوقاية من متحور كورونا الجديد.. بحث عن خطواتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة وجود المتحور رسميا في مصر.

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، كشف الدكتور ساشين كومار، استشاري أول أمراض الرئة وطب الرعاية الحرجة قائلا: “إن JN.1 في جوهره هو سلالة Omicron وعلى الرغم من عدم وجود حاجة للذعر، إلا أن الاحتياطات مماثلة لتلك التي بالنسبة لكوفيد-19، مثل: ممارسة النظافة الشخصية عند السعال، وغسل اليدين بشكل متكرر، وأخذ فترات راحة من العمل أو المدرسة عند ظهور الأعراض، تظل ضرورية للوقاية”.

وأوصي بالآتي لحماية الصحة والوقاية من التطور الفيروسي:

1. عدم مشاركة الأغراض مع الآخرين

2. الحصول فورا على الرعاية الصحية الفورية

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

4. النوم الكافي

6. اتخاذ الاحتياطات اللازمة

7. تعزيز مناعة الجسم

8. الحفاظ على البيئة المحيطة

9. اتباع التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة

10. الحصول على التطعيمات

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة المصرية إيجابية نتائج التحاليل المعملية لحالتين مصابتين بكوفيد -19 للمتحور JN1.

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، كما تؤكد أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

ولا تزال الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.