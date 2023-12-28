خارج المستشفى.. الصحة تكشف الحالة الصحية للمصابين بمتحور كورونا الجديد

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، إيجابية نتائج التحاليل المعملية لحالتين مصابتين بـ«كوفيد -19» للمتحور JN1، ولكنها أكدت أن الحالة الصحية لهما مستقرة.

وفي التفاصيل كشفت وزارة الصحة والسكان، عن ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى.

وتابعت الوزارة في بيان لها، أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

الوضع الوبائي في مصر:

فيما أكدت الوزارة متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، وأن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف.

وأردفت أنه ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وما تزال الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.