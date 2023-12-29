قدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإدارة المحلية، بسؤالاً إلى وزير البترول، طارق الملا، تطالبة باستكمال توصيل خط الغاز الطبيعي لمركز ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط، وجميع القرى التابعة للمركز.

وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية، إنّ توقف توصيل الخدمة تحرم المواطنين من مساعي الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وحصلت "الوفد" على نسخة من طلب السؤال وقالت فيه:

"دعمًا لإحداث التنمية.. وتحقيق التنمية المستدامة وفي ضوء خطة الدولة لإحداث فارق كبير في حياة المواطنين، ومبادرة حياة كريمة، نحيطكم علمًا بأن مركز ساحل سليم توقف فيها توصيل خط الغاز بجميع القرى".

كما طالبت "السعيد" وزير البترول، بضرورة توفير مادة البرومين المستخدمة في رصف الشوارع، وتمهيد الطرق.

عضو "محلية النواب" يطالب وزير البترول بتوصل الغاز لقرى ساحل سليم