وزيرة الهجرة: عام 2024 سيشهد مزيدًا من الإنجازات لصالح أبناء مصر بالخارج

وعدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بأن العام 2024 سيشهد مزيدا من الإنجازات لصالح أبناء مصر بالخارج، إذ من المتوقع أن يتم قريبًا الاستجابة للكثير من طلباتهم لا سيما الخاصة بملف التعليم، وكذلك إطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليضم كل المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويشمل كذلك الخدمات الرقمية المقدمة لهم.

وتابعت وزيرة الهجرة، هذا بالإضافة إلى جهود الوزارة للعمل على إطلاق مراكز لتأهيل الشباب المصري قبل السفر للعمل بالخارج بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات والدول التي تحتاج في أسواق العمل الخاصة بها للقدرات المصرية، وذلك بعد نجاح "المركز المصري الألماني" في تحقيق أهدافه وإفادة عدد من شباب مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة، لـ “ أ ش أ ”، استمرار إنجازات ورعاية نحو 14 مليون مصري يقيمون بمختلف دول العالم، في ضوء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه منذ قراره بإعادة تلك الحقيبة الوزارية إلى الحكومة في العام 2015 على الاهتمام بأبناء مصر بالخارج وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة والمشروعات القومية العملاقة وبناء الوطن.

وكانت قد شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، افتتاح النسخة الخمسين "اليوبيل الذهبي" للمؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تقام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الرابطة، بمشاركة نحو 34 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا.

بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق ومستشار الحكومة لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، الأستاذ الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الأكاديمية والدكتور محمد عطا الله، نائب رئيس جامعة نيويورك، ورئيس رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، المشرف على تنظيم المؤتمر، خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2023.



كما شارك في الافتتاح عبر تطبيق الزووم كونفرانس السفيرة هويدا عصام قنصل عام مصر بنيويورك، معتز منصور سكرتير أول السفارة المصرية بكندا، الدكتورة هبة سعد الملحق الثقافي واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي بمونتريال كندا.



وفي نهاية حفل الافتتاح قدم أعضاء رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، درع الجمعية للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لما قدمته من دعم ومساندة لتعزيز التواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر، كما يتعزم القائمين على الجمعية تكريم الدكتور طارق شوقي، مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزير التربية والتعليم السابق، لما له من دور مباشر في المساهمة للارتقاء بمنظومة التعليم المصري.