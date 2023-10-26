سها جندي تتحدث عن دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في ملف المصريين بالخارج

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، التعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في المبادرات التي تعمل عليها الوزارة ومن ضمنها ملتقيات الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، ولقائهم ايضا السادة المسئولين والوزراء لإطلاعهم على كافة الحقائق وحجم التنمية التي تتم على أرض مصر، لتنمية روح الولاء والانتماء تجاه وطنهم.



واستكملت وزيرة الهجرة أن من ضمن جهود وزارة الهجرة هو العمل على تأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول من بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.

جاء ذلك أثناء استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير جورج عازر السفير المصري الجديد في نيوزيلندا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية هناك.