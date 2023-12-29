تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الخليج في الدوري السعودي

يلتقي أهلي جدة لمواجهة مع الخليج مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية.





نجح أهلي جدة في العودة إلى طريق الانتصارات بعد غيابه تعثره في بعض المباريات الماضية، بعد فوزه على الحزم في الجولة الماضية برباعية نظيفة.



وكان أهلي جدة قبل مباراة الحسم تعادل في 3 مباريات من أصل 6 آخرين، ليواصل نزيف النقاط قبل أن ينجح في آخر مباراتين تحقيق الانتصار بعد تخطيه عقبة الفيحاء والحزم برباعية نظيفة في المباراتين.



يأتي أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد جمعه 37 نقطة بعد خوضه 18 مباراة فاز في 11 لقاء، وخسر في 3 مباريات ، وتعادل في 4 آخرين.



أحرز لاعبو أهلي جدة 40 هدفا في مرمى الخصوم، فيما تلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة.



شارك الخليج 18 مباراة نجح في تحقيق الانتصارخلال 6 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 8 آخرين، سجل لاعبوه 23 هدفا، وتلقت شباكه 27 آخرين.





تشكيل أهلي جدة المتوقع لمباراة الخليج:



في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: علي مجرشي، ديميرال، إيبانيز، سعد بالعبيد

في الوسط: فرانك كيسي، محمد المجحد، جابري فيجا

الهجوم: رياض محرز، سانت ماكسيمان، فراس البريكان



توقيت مباراة أهلي جدة والخليج:



تنطلق مباراة أهلي جدة والخليج في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

