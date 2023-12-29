عاجل
عاجل.. القسام تُفجر حقل ألغام في قوة إسرائيلية شمال مخيم البريج ضباط إسرائيليون قُتلوا بعدما أهدوا عملياتهم الإجرامية في غزة لعائلاتهم
الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

يستعد أهلي جدة لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية.

txt

تشكيل أهلي جدة المتوقع لمباراة الحزم في الدوري السعودي

txt

موعد مباراة أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

txt

الأهلي عن الفوز على أهلي جدة: مباراة عالمية وفرحة لا محدودة (فيديو)



عاد أهلي جدة لطريق الانتصارات بعد غيابه تعثره في بعض المباريات الماضية، بعد فوزه على الحزم في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

وكان أهلي جدة قبل مباراة الحسم تعادل في 3 مباريات من أصل 6 آخرين، ليواصل نزيف النقاط قبل أن ينجح في آخر مباراتين تحقيق الانتصار بعد تخطيه عقبة الفيحاء والحزم برباعية نظيفة في المباراتين.

يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد جمعه 37 نقطة بعد خوضه 18 مباراة فاز في 11 لقاء، وخسر في 3 مباريات ، وتعادل في 4 آخرين.

سجل لاعبو أهلي جدة 40 هدفا في مرمى الخصوم، فيما تلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

خاض الخليج 18 مباراة نجح في تحقيق الانتصارخلال 6 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 8 آخرين، سجل لاعبوه 23 هدفا، وتلقت شباكه 27 آخرين.
 

موعد مباراة أهلي جدة والخليج:


تبدأ مباراة أهلي جدة والخليج في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.
 

مواد متعلقة

تشكيل أهلي جدة المتوقع لمباراة الحزم في الدوري السعودي

موعد مباراة أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

سادس مرة.. استبعاد فيرمينو المتكرر يُنذر برحيله عن أهلي جدة في يناير

الدوري السعودي.. أهلي جدة يتقدم برباعية أمام الفيحاء في الشوط الأول

أهلي جدة يتعثر أمام الرائد في الدوري السعودي

رياض محرز يقود الهجوم..تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي

تشكيل أهلي جدة الرسمي لمباراة أبها في الدوري السعودي

التعادل يحسم مباراة أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي
الجريدة الورقية