الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

أهلي جدة والحزم
أهلي جدة والحزم

يستعد أهلي جدة  لمواجهة الحزم مساء اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
 

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ويسعى أهلي جدة لتحقيق الانتصار في المباراة لحصد الثلاث نقاط، من أجل مواصلة تعزيز تواجده في المربع الذهبي بعد الفوز في مباراة برباعية نظيفة على الفيحاء.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 34 نقطة، بعد تحقيق الانتصار في 10 مباريات، والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 3 آخرين، وسجل لاعبوه 36 هدف وتلقت شباكه 19 آخرين.

فيما يتذيل الحزم ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعد تلقى الخسارة في 9 مباريات، وتعادل في 6 وأنتصر في مباراتين آخرين، تلقت شباكه 42 هدفا، وسجل لاعبوه 18 آخرين.


موعد مباراة الأهلي والحزم في مسابقة الدوري السعودي :


تبدأ مباراة الأهلي والحزم في الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات SSC  .
 

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