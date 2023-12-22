تشكيل أهلي جدة المتوقع لمباراة الحزم في الدوري السعودي

يلتقي أهلي جدة مع الحزم مساء اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويرغب أهلي جدة لتحقيق الانتصار في المباراة لحصد الثلاث نقاط، من أجل مواصلة تعزيز تواجده في المربع الذهبي بعد الفوز في مباراة برباعية نظيفة على الفيحاء.



يأتي أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 34 نقطة، بعد تحقيق الانتصار في 10 مباريات، والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 3 آخرين، وسجل لاعبوه 36 هدف وتلقت شباكه 19 آخرين.



بينما يتذيل الحزم ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعد تلقى الخسارة في 9 مباريات، وتعادل في 6 وأنتصر في مباراتين آخرين، تلقت شباكه 42 هدفا، وسجل لاعبوه 18 آخرين.





تشكيل أهلي جدة:



في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: سعيد بالعبيد - عبد الباسط هندي - روجر إيبانييز - باسم الحريجي

في خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسي - رياض محرز - جابري فيجا - سانت ماكسيمان

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو

توقيت مباراة أهلي جدة والحزم:

تنطلق مباراة الأهلي والحزم في الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات SSC .

