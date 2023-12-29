الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 60 جنديًا بالقرب من خيرسون خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة إن الخسائر العسكرية الأوكرانية بلغت نحو 60 جنديا في اتجاه خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية - في بيان اليوم حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - أن الوحدات المحمولة جوا التابعة لمجموعة دنيبر القتالية الروسية تقوم بتدمير القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة في خيرسون للعملية العسكرية الخاصة بشكل يومي، وأنه خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، تكبدت أوكرانيا ما يقرب من 60 ضحية في اتجاه خيرسون.

وأوضحت أنه تم تجهيز وحدات القوات الروسية المحمولة جوا بشكل أفضل للقتال في القطاعات التي يصعب الوصول إليها والقطاعات الرئيسية من خط الاشتباك، وهي تدفع القوات الأوكرانية إلى خطوط المواجهة وتوفر الدعم الناري لجميع التشكيلات والوحدات الروسية في مناطق ضفة نهر دنيبر.

وأضافت "نحن نعمل بشكل مشترك مع المشاة والمدرعات الثقيلة، أي الدبابات ومركبات المشاة القتالية، كما تقدم أطقم المدفعية وكذلك أطقم الطائرات بدون طيار دعمهم أثناء تدمير قوافل أوكرانيا والمدفعية والأفراد أثناء محاولاتهم للتناوب على الضفة اليمنى".