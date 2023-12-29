تكريم الطلاب المشاركين في أنشطة مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» بالعاشر من رمضان

نظم معهد بنين العاشر الابتدائي النموذجي بمدينة العاشر من رمضان، حفلاً لتكريم الطلاب والمعلمين الذين شاركوا بالعديد من الأعمال المميزة في فعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الأول ٢٠٤٢/٢٠٢٣م.

حضر الحفل الشيخ محمود عبد الصمد، مدير الإدارة التعليمية، والشيخ حسونة عبد الرحمن، وكيل الإدارة نيابة عن الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ومنسق الإدارة التعليمية وجمع من المعلمين والطلاب.

وقال الشيخ محمود عبدالصمد، إنه تم تكريم جميع المشاركين طلاب ومعلمين بمنحهم شهادات التقدير، تشجيعََا لهم للمشاركة الإيجابية في تفغيل كافة الأنشطة الخاصة بقيم المبادرة خلال الفصل الدراسي الأول.

ولفت إلى أن المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، استهدفت تحصين طلاب المعاهد الأزهرية ضد الأفكار الشاذة التي لا تتماشى مع صحيح الدين، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة تعكس مجموعة من القيم الأخلاقية