الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كيف كشف العدوان على غزة زيف إيران؟ (شاهد)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

 رأى الدكتور عبدالمعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن التخوف من اتساع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أصبح بعيدًا بعض الشيء بعد مرور أكثر من 70 يومًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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تصعيد العدوان:

 أضاف خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن عدم اتساع الصراع أطمع الاحتلال لتصعيد العدوان في أكثر من جبهة، مؤكدًا أنه لا أحد له مصلحة في توسيع الصراع الذي لن تحتمله شعوب المنطقة.

منطقة الشرق الأوسط:

 ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت على مدار نصف قرن أكثر من 18 حربًا كبرى بما لم يحدث في أي منطقة بالعالم، مضيفًا أن العدوان الإسرائيلي على غزة كشف زيف العديد من المواقف، لا سيما إيران وحزب الله، التي تتعايش منذ الثورة الإيرانية على زعم الدفاع عن القضية الفلسطينية.
 

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