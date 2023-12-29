الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مشاورات فلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة بعد الحرب

حرب غزة
حرب غزة

أكد قيادي بحركة الجهاد، إجراء مشاورات فلسطينية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة بعد الحرب الصهيونية على القطاع، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الجمعة.

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استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي بقطاع غزة

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الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال ضد الكوادر الطبية في غزة (فيديو)

وأوضح أن المشاورات لم تبدأ بعد مع حركة فتح بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بغزة، مضيفًا: “ندرس حاليا صياغة رد موحد للفصائل الفلسطينية على مقترح مصري لوقف النار”.

استشهاد 16 فلسطينيا فيرفح  جنوب غزة

استشهد ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا، وجرح العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوبي القطاع، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى. 

كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد التقوى شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. 

وفي محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه. 

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