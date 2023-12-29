قوات الاحتلال الإسرائيلي تسطير على غرف قيادة لـ"حماس" بقطاع غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن المهام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في خان يونس غير مسبوقة، وفق روسيا اليوم.

وأضاف خلال تقييم للوضع في مقر الفرقة 98 العاملة في منطقة خان يونس أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى مناطق لم يطأها من قبل واستولى على غرف السيطرة ويقضي على المسلحين.

وصرح بأن القوات الإسرائيلية وصلت إلى مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة ومنشآت الإنتاج.

وأكد أن المهمة هي تفكيك حماس بحيث لا تعود لديها قدرات عسكرية وحكومية، مشيرا إلى أن عملياتهم العسكرية ضرورية لتحقيق أهداف الحرب.

وأفاد الوزير بأنهم يرون نتائج تدمير قوات حماس.

واستمع غالانت إلى إيجاز حول عمليات القوات في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

وصرح بأن الفرقة 98 بوحداتها وألويتها تقوم بمهمة لم تقم بها من قبل.

وحضر الإحاطة قائد الفرقة المقدم دان غولدفوس وقائد المخابرات لشؤون الرهائن اللواء (احتياط) نيتسان ألون، وممثلون عن الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي، وبعد الانتهاء من التقييم، أجرى الوزير مناقشة مفتوحة مع جنود الفرقة.