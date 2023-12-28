رئيس الوزراء يلتقى سفير العراق بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهام عمله

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في كل المجالات، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي باعتبارهما من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية التي عرفتها البشرية.

وثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع العراق الشقيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكداً اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة العراق الشقيق حتى يستعيد مكانته التي يستحقها باعتباره أحد مراكز الثقل والحضارة في عالمنا العربي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن خالص تمنياته للسفير العراقي بالتوفيق في مهامه المقبلة، وطلب من السفير العراقي إبلاغ تحياته لأخيه محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

كما أعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته للعراق حكومة وشعباً في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

ومن جهته، أعرب السفير العراقي عن تقديره لحفاوة الاستقبال والتعاون الذي حظى به خلال فترة عمله بالقاهرة، مؤكداً تطلع بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات.

وأكد حرص بلاده على تفعيل اتفاقيات التعاون مع مصر، أخذاً في الاعتبار أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتنمية في العراق بعد نجاحه في دحر الإرهاب.

وأوضح السفير العراقي أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، ونعمل على نقل التجربة المصرية في مجال التنمية والبناء، لا سيما في ظل وجود مشروعات واعدة للتعاون في إطار الآلية الثلاثية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وفي الختام، شدد على تعاون العراق ومصر في مواجهة كل التحديات التي تواجه الأمة العربية.