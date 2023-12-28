أسعار الحديد صباح اليوم الخميس في الأسواق المصرية.. تراجع الاستثماري

أسعار الحديد.. شهدت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ومن أرض المصنع استقرارًا، رغم تراجع بعض الشركات كـ الاستثماري وذلك في مختلف الأسواق، فيما شهد طن حديد عز استقرارًا، حيث يتابع أسعار مواد البناء قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي للتعرف على مستجدات الأسعار وتحديدًا الحديد والأسمنت.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد، خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ومن أرض المصنع، حرصاً على تقديم كافة المعلومات اللازمة حيال أسعار السلع بشكل عام، لاسيما أسعار الاسمنت المسلح للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الحدید الیوم فى مصر

حديد التسليح

سعر حدید عز الیوم

وحددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، سعر طن حديد عز والذي شهد استقرارًا اليوم مسجلًا 41749 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية فإن سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس شهد انخفاضًا في الأسعار مسجلًا 39144 جنيهًا للطن الواحد مقارنة بسعر الطن أمس الأربعاء، وهو «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد عالميًا

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن سعر حديد التسليح عالميًا والذي سجل اليوم الخميس 577 دولارًا في الطن الواحد، فيما سجل سعر طن البيلت اليوم الخميس 520 دولارًا، وعن سعر الحديد الخام اليوم فسجل 135 دولارًا للطن الواحد.