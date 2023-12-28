الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024.

txt

مجلس النواب الأمريكي يصوت الأربعاء على عزل بايدن

txt

مجلس النواب اللبناني يوافق على قانون بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة عام

جاء نصها... فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية...تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد ، داعياً المولي في علاه أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً واحة للأمن والأمان، تحت قيادتكم الرشيدة".

 واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : "متعكم الله -عز وجل- بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم."

مواد متعلقة

مجلس النواب يوافق علي اتفاقية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية

مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

مجلس النواب اللبناني يوافق على قانون بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة عام
الجريدة الورقية