تشكيل سيراميكا المتوقع لمواجهة بيراميدز الليلة بالسوبر المصري

يستعد فريق يسراميكا كليوباترا تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي لصدام كروي مرتقب اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره بيراميدز ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة السوبر المصري.

تشكيل سيراميكا المتوقع لمواجهة بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام ورجب نبيل وأحمد هانى.

خط الوسط: أحمد القندوسى ومحمد عادل ومحمد عنتر ومحمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم في كأس السوبر

من المقرر أن تقام المباراة مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقتي مكة المكرمة وذلك على ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

تنقل المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس كما تنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية.