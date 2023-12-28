الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.
       
وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

   
وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ لخدمة الشعب المصري العظيم والعمل على تقدمه ورفعته وازدهاره.

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