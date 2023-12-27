بشرى سارة لجماهير الأهلي.. صققة كبرى تقترب (فيديو)

قال سامح سمير، الناقد الرياضي، إن عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، سيكون لاعبا بالنادي الأهلي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن رغبة اللاعب، ورغبة والده، ورغبة نادي فيوتشر حسمت انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي، لافتا إلى أن رغبة اللاعب حسمت انتقاله إلى الأهلي.

وأضاف "سمير"، خلال حواره مع مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم أن عمر كمال عبد الواحد لن يشارك أمام الأهلي غدا في نهائي السوبر المصري، وخلال أيام سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، وأحمد شوبير تحدث أيضا أن اللاعب حسم موقفه بشأن الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور أفضل صفقة دخلت النادي الأهلي خلال الـ 10 سنوات الماضية

وأشار إلى أن إمام عاشور أفضل صفقة دخلت النادي الأهلي خلال الـ 10 سنوات الماضية، ولكن اللاعب عليه أن يلتزم في تدريباته وينسى مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات من خلال بعض الجماهير التي تحاول أن تخرجه عن تركيزه، وعمر كمال عبد الواحد سيكون هو الآخر أحد أفضل الصفقات للنادي الأهلي في السنوات المقبلة.

و أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الختامي الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية كريكت باستاد محمد بن زايد، من أجل الاستعداد لمباراة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح بعض النقاط المهمة، وحرص خلالها على إسداء بعض النصائح الفنية للاعبين، وشدد على ضرورة التزام كل لاعب بالمهام المحددة، من أجل تحقيق الفوز باللقب.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة أندريس إندويا مخطط أحمال الفريق، بعدها بدأ الفريق في إجراء تدريبات متنوعة بالكرة.

فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي تدريبات قوية للحراس، وأجرى مارسيل كولر تقسيمة قبل نهاية المران.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غد الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.