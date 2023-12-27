فيرمينو أول الراحلين عن الأهلي السعودي في الانتقالات الشتوية

ترددت أنباء عن اتخاذ إدارة نادي الأهلي السعودي قرارًا برحيل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وكشفت تقارير سعودية اليوم أن المدير الفني ماتياس ياسيله أخطر إدارة الأهلي بخروج فيرمينو من حساباته خلال الفترة المقبلة وطالب الإدارة بالبحث عن مهاجم بديل يشكل إضافة قوية للفريق خلال ما تبقى من الموسم.

أرقام فيرمينو مع الأهلي حتى الآن :

• شارك في 16 مباراة

• سجل (3) أهداف فقط

• صنع هدفين (2) أسيست

• قدم (5) مساهمات تهديفية

• سدد 12 تسديدة على المرمى

• صنع 14 فرصة للتهديف

ويعتمد مدرب الأهلي بشكل أساسي حاليًا على خدمات المهاجم السعودي الدولي فراس البريكان الذي يقدم مستويات رائعة بقميص الراقي، وأصبح أحد هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مرور 18 جولة.