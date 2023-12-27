ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في الإمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل توقع المركز الوطني للارصاد في الامارات، أن يكون الطقس غدا الخميس، صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً.

انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة

كما تظهر السحب المنخفضة شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأضاف: "حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 الثاني عند الساعة 03:54 والجزر الأول عند الساعة 20:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:35".

وتابع: "في بحر عمان الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 09:33 والمد الثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والجزر الثاني عند الساعة 05:26".

درجات الحرارة الخميس في الإمارات:

المدينة الحرارة العظمى الصغرى الرطوبة العظمى الصغرى

أبوظبي 28 20 95 45

دبي 29 21 90 40

الشارقة 28 18 85 45

عجمان 29 19 90 40

أم القيوين 29 18 90 45

رأس الخيمة 28 16 85 40

الفجيرة 28 22 80 35

العـين 29 18 85 30

ليوا 29 17 95 35

الرويس 27 19 95 45

السلع 26 18 90 45

دلـمـا 25 21 90 50

طنب الكبرى 26 23 80 45

طنب الصغرى 26 23 80 45

أبو موسى 25 23 75 45