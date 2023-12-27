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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية الإمارات وبولندا يبحثان هاتفيًا المستجدات في المنطقة

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية بولندا رادوسواف سيكورسكي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، هنأ الشيخ عبدالله، رادوسواف بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بولندا، معربا عن تمنياته له في مهام عمله، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ عبدالله تطلعه للعمل مع رادوسواف لاستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

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