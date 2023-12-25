الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات تشيد بدور الأمم المتحدة في تهدئة الأوضاع باليمن

الإمارات
الإمارات

أعربت دولة  الإمارات، عن سعادتها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام، معربة عن أملها في إنجازها والتوقيع عليها في أقرب وقت.

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رابطة العالم الإسلامي ترحب ببيان الأمم المتحدة بشأن مسار السلام في اليمن

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اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن وتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها اليوم الإثنين،أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وكل من السعودية وسلطنة عمان للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشيرة إلى دعم الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف الإمارات إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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الجريدة الورقية