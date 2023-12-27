لحظات وِدّ بين محمد بن سلمان ومفتي المملكة خلال زيارة منزلية استثنائية.. شاهد

عرضت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظات من الود والحب والعرفان من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العد السعودي، تجاه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة خلال زيارة منزلية استثنائية.

وحاول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الوقوف خلال دخول الأمير محمد بن سلمان، ليعاجله الأخير بالقول: “استريح استريح”، طابعًا قبلة على رأس الشيخ الفاقد للبصر والذي يبلغ من العمر 80 عامًا، ومردفًا: “طمئني عليك وعلى أحوالك”.

وعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ التميمي من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من مواليد مكة المكرمة بتاريخ (10 فبراير عام 1943)، وهو مفتي المملكة العربية السعودية وتوفي والده وهو صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره في عام 1370 هـجرية، وحفظ القرآن الكريم صغيرا في عام 1373 هـجرية على يد الشيخ محمد بن سنان.

وله حضور مميز في المحافل العلمية، إضافة إلى المشاركة في الندوات وإلقاء المحاضرات والدروس، وكذلك المشاركة في البرامج الدينية في الإذاعة والتلفاز.

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