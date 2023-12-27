الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

لحظات وِدّ بين محمد بن سلمان ومفتي المملكة خلال زيارة منزلية استثنائية.. شاهد

محمد بن سلمان يزور
محمد بن سلمان يزور الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

عرضت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظات من الود والحب والعرفان من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العد السعودي، تجاه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة خلال زيارة منزلية استثنائية.

وحاول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الوقوف خلال دخول الأمير محمد بن سلمان، ليعاجله الأخير بالقول: “استريح استريح”، طابعًا قبلة على رأس الشيخ الفاقد للبصر والذي يبلغ من العمر 80 عامًا، ومردفًا: “طمئني عليك وعلى أحوالك”.

txt

محمد بن سلمان يفتتح الدورة الثامنة لمجلس الشورى وسط حضور قوي للسيدات (فيديو)

txt

الأمير محمد بن سلمان يستقبل بوتين.. ترحاب شديد وضحكات متبادلة (شاهد)

وعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ التميمي من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من مواليد مكة المكرمة بتاريخ (10 فبراير عام 1943)، وهو مفتي المملكة العربية السعودية وتوفي والده وهو صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره في عام 1370 هـجرية، وحفظ القرآن الكريم صغيرا في عام 1373 هـجرية على يد الشيخ محمد بن سنان.

وله حضور مميز في المحافل العلمية، إضافة إلى المشاركة في الندوات وإلقاء المحاضرات والدروس، وكذلك المشاركة في البرامج الدينية في الإذاعة والتلفاز.

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

السيسي يبحث مع الأمير محمد بن سلمان جهود وقف التصعيد العسكري بغزة

محمد بن سلمان: "السعودية تُدين وترفض الحرب الشعواء في غزة"

5 تصريحات هامة للامير محمد بن سلمان حول أحداث غزة ومصير الاقتصاد

السيسي يبحث مع محمد بن سلمان هاتفيا مستجدات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

محمد بن سلمان يكشف أسباب اهتمام المملكة بالرياضة (شاهد)

محمد بن سلمان : السعودية ستكون من أقوى اقتصادات العالم

الأمير محمد بن سلمان: الدولة المستخدمة سلاح نووي ستحارب كل دول العالم

موعد مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع المذيع الأمريكي بريت باير

الجريدة الورقية