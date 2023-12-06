الأمير محمد بن سلمان يستقبل بوتين.. ترحاب شديد وضحكات متبادلة (شاهد)

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تبادلا الضحكات في بداية اللقاء وسط ترحاب شديد.

وخلال اللقاء الذي عقد بقصر اليمامة بالرياض أكد الرئيس الروسي أنه لا شيء يمكن أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين البلدين، قائلًا: "أود أن أشكركم على الدعوة، انتظرناكم في موسكو، أعلم أن الظروف قد أدخلت تعديلات على هذه الخطط، ولكن، كما قلت قبل قليل، لا شيء يمكن أن يعيق تطور علاقتنا الودية".

وأشار بوتين، إلى أنه قرر اغتنام الدعوة وزيارة السعودية خلال جولته في المنطقة، مردفًا: "بوجودي هنا في المنطقة، في زيارة مخطط لها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اغتنمت دعوتكم للحضور والتواصل معكم ومع جميع أصدقائنا، الذين نطور معهم بنشاط على مدار آخر سبعة أعوام، تفاعلنا المتبادل".

وأضاف: "لدينا علاقات مستقرة وجيدة للغاية في مجال التفاعل السياسي، والاقتصادي، والمجالات الإنسانية.. ومن المهم للغاية بالنسبة لنا جميعا الآن، أن نتبادل المعلومات والتقييمات معكم حول ما يحدث في المنطقة".

محمد بن سلمان يستقبل بوتين

تأثير إيجابي على الشرق الأوسط

من جهته، قال ولي العهد السعودي، إن "الأمن قد تعزز في الشرق الأوسط بفضل التعاون السياسي بين روسيا والسعودية، وسيكون لتنسيقنا وتفاعلنا السياسي بلا شك تأثير إيجابي على الوضع العالمي والوضع في الشرق الأوسط".

وأكد ولي العهد السعودي أن التعاون السياسي بين السعودية وروسيا سيكون له تأثير إيجابي في الوضع في الشرق الأوسط والعالم ككل. وأعرب ولي العهد السعودي عن استعداده لزيارة روسيا، تلبية لدعوة وجهها إليه بوتين خلال لقائهما.