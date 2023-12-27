محمد بن سلمان يفتتح الدورة الثامنة لمجلس الشورى وسط حضور قوي للسيدات (فيديو)

افتتح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى في دورته الثامنة، وسط حضور لافت وقوي من السيدات النائبات اللائي شهدن خطاب الافتتاح.

مجلس الشورى السعودي أسس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوباً للنصح لولي الأمر، وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.

وفي 11 يناير 2013، أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعديل نظام مجلس الشورى على أن يتكون من 150 عضواً، وأن يكون 20% منهم على الأقل من النساء.

وقال ولي العهد السعودي إن نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى مضي المملكة في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستسهم في حفاظ المملكة على مكانتها المتقدمة عالميا وتحقيق المزيد من التطور والازدهار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

ونوه إلى أن ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في العديد من المجالات بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نموا على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022 بمعدل 8.7% نموا في الناتج المحلي، وكذلك نموا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، إضافة إلى تحقيق مجال السياحة لأداء تاريخي في الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 64%.

وأكد ولي العهد السعودي أنه حرصا على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين؛ فقد رحبت المملكة بأكثر من مليون و800 ألف حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي، لافتا إلى استضافة المملكة لعدد من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة في العام الماضي، إلى جانب عقد المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها قطاع غزة، والعمل من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، خلال كلمته، إلى التنمية الشاملة في المملكة والتي تسير عجلتها وفق خطط مرسومة على أعلى مستوى من الإبهار والتميز في ظل رؤية المملكة 2030، منوها بأن المجلس عقد خلال السنة الثالثة من الدورة الثامنة للمجلس 48 جلسة، وصدر عنه 379 قرارا.

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