ارتفاع معظم الأسهم فى الخليج بفضل رهانات خفض الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بسبب التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في بداية العام الجديد، لكن التوترات الجيوسياسية حدت من المكاسب.

الأسهم في الخليج

ومما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، صدور بيانات أميركية يوم الجمعة أظهرت أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ 2% أو أقل منه بفضل بعض الإجراءات الرئيسية.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

وارتفع المؤشر الأسهم في السعودية بنسبة 0.1% مدعوما بقفزة 6.3% في سهم اتحاد عذيب للاتصالات.

وصعد مؤشر الأسهم فى دبي بنسبة 0.2% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.3%، وسجلت بورصة دبي تطورات سعرية محدودة واستمرت في التذبذب خلال الأيام القليلة الماضية.

وارتفع مؤشر الأسهم فى قطر بنسبة 0.6% ليواصل الصعود للجلسة التاسعة بقيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي ارتفع 1.5%، فيما صعد مؤشر أبوظبي 0.1%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.5% مع صعود أغلب الأسهم المدرجة عليه وتشمل سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) التي تحتكر صناعة التبغ، والذي ارتفع 3.7%.

استقرار الأسهم الأمريكية وسط غياب مؤشرات محفزة بنهاية العام

الأسهم الأمريكية

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية دون تغير يذكر خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، في غياب أي مؤشرات قوية لمواصلة التفاؤل حيال خفض مبكر لأسعار الفائدة التي دفعت المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة الماضية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح 26.71 نقطة أو بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 37518.62 نقطة.

وفتح ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية منخفضا بما يصل الى 1.30 نقطة، أو بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 4773.45 نقطة.

ربح المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 15.09 نقطة أو ينسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 15089.66 عند الفتح.