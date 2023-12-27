استقرار الأسهم الأمريكية وسط غياب مؤشرات محفزة بنهاية العام

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية دون تغير يذكر خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، في غياب أي مؤشرات قوية لمواصلة التفاؤل حيال خفض مبكر لأسعار الفائدة التي دفعت المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة الماضية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح 26.71 نقطة أو بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 37518.62 نقطة.

وفتح ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية منخفضا بما يصل الى 1.30 نقطة، أو بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 4773.45 نقطة، بحسب الاسواق العربية.

ربح المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 15.09 نقطة أو ينسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 15089.66 عند الفتح.

الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من بيانات صينية

صعدت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الأربعاء مع ارتفاع أسهم التعدين بفضل بيانات صينية قوية، في حين تلقت أسهم التكنولوجيا دعما من صعود وول ستريت الليلة الماضية وسط التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في مارس.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% إلى 477.83 نقطة بعد مكاسب حققتها مؤشرات وول ستريت الرئيسية الليلة الماضية تزيد على 0.4%.

وكان قطاع الموارد الأساسية من أكبر الرابحين، إذ ارتفع 0.4% مع زيادة أسعار معظم المعادن الأساسية وخام الحديد بعد أن أظهرت بيانات تحسن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، وهي مستهلك رئيسي، الشهر الماضي. كما ارتفعت أسهم الطاقة 0.6%.

وقفز قطاع التكنولوجيا فى الأسهم الأوروبية ، الذي يضم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا، 0.7% وذلك على أثر نظيراتها من الشركات في وول ستريت.

لكن قطاعي الاتصالات وشركات التأمين انخفضا 0.4% لكل منهما مما حد من المكاسب.

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفا إذ سيعود المتعاملون من عطلة عيد الميلاد عندما تتبقى بضعة أيام فقط للتداول في عام 2023.

وصعد سهم باير 1.7% بعدما قالت المجموعة الألمانية المنتجة للأدوية والمبيدات الحشرية إنها فازت في دعوى قضائية رفعها رجل من كاليفورنيا قال إنه أصيب بالسرطان، نتيجة تعرضه لمبيد الأعشاب الضارة (راوند أب) الذي تنتجه.