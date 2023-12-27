مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-12-2023، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 16.72 نقطة ليقفل عند مستوى 11889.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 7.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 280 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأديس، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تْشب، وجازادكو، وبترو رابغ، وساسكو، و سينومي سنترز انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.47% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، وأديس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 29.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23992.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.5% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه عند مستوى 1.681 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 24351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 29467 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 7827 نقطة.