ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، 23 جهاز ريسيفر لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

ضبط 23 جهاز ريسيفر لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص فى 6 أكتوبر

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المحل المُشار إليه وبتفتيش المحل في حضوره عُثر على 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص" وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

كمت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتي أمن "مطروح - البحيرة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - سيارة)، و(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,100,000 اثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.