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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقتصادي: "اقتصادية قناة السويس" منطقة واعدة وضعت الدولة على خريطة التنمية.. شاهد

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس

أكد د. محمود عنبر استاذ الاقتصاد، أنه منذ بداية الحديث عن مشروع قناة السويس وكان الحديث أنه يمثل مشروعان، أولهما هو إنشاء القناة الجديدة والتفريعة التي تتسوعب التطورات للسفن، منوهًا بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تضع الدولة المصرية على خريطة التنمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاستثمارلات المحلية بما يعود بالنفع على كافة المتغيرات الاقتصادية.

 مشروع قناة السويس 

وأوضح "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن خلال الـ6 أشهر تم الاستثمار بما يقرب 2 مليار دولار منها 47 مشروع حصلت على موافقات نهائية ومنها 49% استثمارات أجنبية مباشرة وسيكون لها تأثير كبير على سعر صرف العملة واحتياطي النقد وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن "اقتصادية قناة السويس" واعدة ويتنبئ لها أنه سوف يكون لها النصيب الأكبر في تدفق الاستثمارات على الدولة المصرية.

 

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية هي موزعة بين دول كبرى ولديها رصيد كبير بمجال الاستثمار منها شركات صينية والتي لها خبرات في الاستثمار، موضحًا أن مشروعات الهيدروجين الأخضر كان على رأس جلسات "كوب 28".

 

وشدد على أن هناك تحضيرات كبيرة ودور كبير وبدأت الحملات الترويجية ويضيف الكثير من الاستثمارات التي يمكن أن تأتي إلى مصر، موضحًا أن الدولة المصرية وفرت مناخًا خاص بجذب الاستثمارات الأجنبية.

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