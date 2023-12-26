بهدف«التعتيم» تجار الذهب الخام يمتنعون عن إعلان الأسعار  إلا عند التنفيذ

قرر بعض تجار الذهب الخام وقف نشر أسعار الذهب من خلال قنوات التسعير، والاكتفاء بالتبليغ بـ «التليفون»، وأثناء عملية تنفيذ البيع سواء للمصنعين أو لتجار الجملة والتجزئة، في محاولة للتعتيم، وذلك بعد حالة الجدل التي شهدتها الأسواق خلال تعاملات أمس واليوم، مع الارتفاعات غير المبررة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن المنصة تضع حق المواطنين وتحقيق الشفافية في أولوياتها، ومن ثم ستقوم المنصة بإعادة نشر الأسعار المتداولة بالأسواق مرة أخرى، على الرغم من تحفظها عليها، إذ أنها أسعار غير حقيقية ومبالغ فيها، تحت أوهام العرض والطلب، وذلك في إطار تحقيق الشفافية وحق تجار التجزئة والمستهلكين في معرفة أسعار الذهب المتداولة بالأسواق.

وأضاف، أن قرارات «آي صاغة» بوقف نشر الأسعار أكثر من مرة خلال الفترات الماضية، يأتي في إطار رفضها للتلاعب في الأسعار، والحفاظ على حقه في الحصول على أسعار عادلة.

وأوضح المدير التنفيذي لـ« آي صاغة»، أن هناك اتفاق ضمني بين تجار الذهب بـ «تعتيم الأسعار»، وتعليق التسعير أون لاين والرجوع للطريقة التقليدية عبر تبليغ الأسعار للمحال بـ «التليفون»، وهي الطريقة القديمة التي اتبعها سوق الذهب على مدار العقود الماضية.

تسعير عشوائية

أضاف، أن محاولة التعتيم على الأسعار سيفتح الباب لتسعير عشوائية أكثر حدة، وبصور متفاوتة من تاجر أخر، ويدفع بعض التجار المخالفين بالبيع والشراء بأسعار غير عادلة، ويضيع حق التاجر الأمين الملتزم، بجانب حق المستهلك.

لفت، إمبابي، إن أسعار الذهب المعلنة على بعض المواقع، والمجموعات الخاصة بأسعار تجار التجزئة، تتراوح بين 3300 و 3330 جنيهًا، لسعر جرام عيار 21، لكن عمليات التنفيذ سجلت مستويات تتراوح بين 3380 و 3400 جنيه.