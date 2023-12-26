أرخص دول لبيع الذهب في العالم.. لا تصدق الأسعار

يختلف سعر الذهب من دولة لاَخرى ومن مدينة لاَخرى، بالرغم من ارتباطه بالسعر العالمي والبورصة العالمية، فهناك بعض الدول تبيع الذهب بأسعار رخيصة ، فما هي أرخص دولة في بيع الذهب بالعالم ؟

ويبحث الكثيرون عن أسعار الذهب باستمرار، خاصة المستثمرين والمقبلين على الزواج، ويعتبر المعدن الأصفر من أغلى و أثمن المعادن الموجودة و المتعامل بها كثيراً .

أرخص دولة لبيع الذهب في العالم

مدينة هونج كونج الصينية

تحتل مدينة هونج كونج المركز الأول كأرخص دولة لشراء الذهب، حيث تعتبر هذه المدينة الأرخص في العالم لبيع الذهب وذلك بقيمة 1936 دولار للأونصة من الذهب الخالص.

سويسرا

وصل سعر الأونصة السويسرية 1948 دولار، وتعتبر سويسرا من أرخص الدول لبيع الذهب، بالإضافة إلى مستوى الحماية والأمان العالي التي تقدمه في مجال حماية الذهب من السرقة.

الولايات المتحدة الأمريكية

تقدم أمريكا عروضا لبيع الذهب، وذلك بسعر يمكن أن يكون بنفس سعر هونج كونج أو أرخص ولكن تقدم العروض فقط خلال فترات قصيرة ولكن بشكل عام يمكن شراؤه من الولايات المتحدة بقيمة 1948 دولار للأونصة الواحدة من الذهب مثل سعر الذهب في سويسرا.

النمسا

أيضا النمسا تعتبر من أرخص الدول لبيع الذهب لعام 2023 ويمكن شراء الذهب في هذا البلد بسعر منخفض نسبياً ويقارب السعر الموجود في الولايات المتحدة أو أقل في بعض الأحيان حسب العروض المقدمة ولكن السعر يكون بحوالي 1948 دولار للأونصة الواحدة من الذهب.

كندا

يباع الذهب في كندا بسعر أعلى قليلاً من بقية الدول التي ذكرناها سابقاً ولكن لا تزال ضمن أرخص دول لبيع الذهب،حيث يصل السعر الاونصة تقريبا إلى 1978 دولار وهو سعر ليس أقل مما سبق ذكره ولكن يبقى مقبولا، وذلك بسبب الضرائب عليه والتي تجعله بهكذا سعر ولكن بعض الناس تفضل أن تشتريه بأقل سعر ممكن حتى ولو أقل ب 1 دولار.

جزر كايمان

ايضا جزر كايمان تعتبر واحدة من ارخص الأماكن لشراء الذهب في العالم، حيث يصل سعر أونصة الذهب في جزر كايمان لحوالي 1958 أمريكي.

سنغافورة

وهي من الدول التي تبيع الذهب بسعر رخيص نسبياً، ولكن ليس أرخص من الولايات المتحدة وهونج كونج، وتصل قيمته إلى 1960 دولار للأونصة الواحدة من الذهب الخالص ، وتتمتع بمستوى عالي من الأمان والحماية في تخزين الذهب وحمايته من السرقة.

أستراليا

تتقارب سعر القطعة الذهبية في استراليا عن سعر الذهب في سنغافورة، حيث يصل سعر الأونصة الواحدة في أستراليا إلى ما يصل 1962 دولار أمريكي.

ليختنشتاين

وصل سعر قطعة الذهب 1972 في مدينة ليختنشتاين فعلى الرغم من أنها قد تكون إلى من القائمة المذكورة في الأعلى، إلا أنها لا زالت ضمن ارخص دول لبيع الذهب.