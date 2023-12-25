رئيس جامعة المنصورة يتفقد جودة المنتجات بوحدة المخبوزات بكلية الزراعة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وحدة المخبوزات التابعة لمركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة رافقه خلال الجولة الدكتور محمد علي شطا عميد الكلية و الدكتور متولي محمد أبو سريع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور شادي محمد الشهاوي مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية أ سماء محمد ممدوح المدير الإداري للوحدة.

وذلك في إطار جهود رئيس جامعة المنصورة لمتابعة آليات سير العمل بالوحدة والاطمئنان على جودة المنتجات التي يقدمها المركز للمدن والمستشفيات الجامعية حيث شاهد دورة إنتاج المخبز الآلى ، وشدد رئيس جامعة المنصورة خلال الجولة على جودة المنتجات والرقابة المستمرة وتوافر احتياطات آمنة وبمستوى عال من المواد الخام المستخدمة فى الانتاج .

وأشار رئيس الجامعة الى اهمية دور كلية الزراعة الإنتاجى والبحثى والتى يمتد دورها لخدمة منتسبى الجامعة والمجتمع المحيط من خلال ما تضمه من وحدات إنتاجية متنوعة ومعامل بحثية تهدف للتحسين المستمر لكافة المنتجات وفق أسس علمية وبحثية.

مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة على الدعم والتطوير الدائم لها مع توفير كافة سبل الدعم المالى واللوجستى من أجل الحفاظ على ريادة الكلية ورسالتها وزيادة قدراتها الإنتاجية مع الحفاظ على مكانتها العلمية والبحثية.