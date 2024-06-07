حلا شيحة تثير غضب الجماهير بحفل زفاف جميلة عوض| علاقتها بأحمد سعد
أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل بعد ظهورها بشكل جريء في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ في قلعة صلاح الدين، وسط تنظيمات عالية الدقة وحضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم يسرا ومنة شلبي وأحمد سعد وعمرو دياب وخالد الصاوي ونخبة كبيرة من ألمع النجوم والنجمات.
إطلالة حلا شيحة في حفل زفاف جميلة عوض تثير غضب الجماهير
تسببت حلا شيحة في غضب الجماهير بسبب ظهورها بفستان جريء في حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ، حيث ظهرت بلوك مختلف تمامًا وارتدت فستانا باللون الروز تميز قصته بفتحتان من الجانب وفتحة من الساق، واعتمدت مكياج بسموكي وتسريحة شعر منسدلة بحرية.
وفتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبواب النار عليها وانهالت التعليقات المهاجمة لها بسبب الإطلالة وجاءت كالآتي، "حلا معندهاش وسط يا محجبه يا قالعه مينفعش تخلع الحجاب وتبقى محتشمه فى لبسها مثلا"، " هي دي حلا"، "هي م ال اتحجبت وقالت الفن حرام طيب تلبس حاجه محتشمه حتي دي عك علي الاخر"، "مالك انتي ومال احمد سعد"، "جوازه جديدة دي ولا ايه"، " يعني الفن حرام والي لابساه حلا حلال اتقي الله بلبسك"، " ازاي كنتي فيوم من الايام محجبه ونولتي شرف الحجاب و عارفتي قمته واحترمتيه".
فستان جميلة عوض.. أميرة من أميرات ديزني
أميرة من أميرات ديزني، هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة جميلة عوض في حفل زفافها حيث بفستان أبيض صك، بأكمام طويلة ومطرزه تميز بفتحة من الظهر وطرحة طويلة غطت الذيل، مصمم لها خصيصًا من توقيع "رامي القاضي".
ومن الناحية الجمالية اختارت مكياجا هادئا من الألوان الترابية بأنامل خبيرة التجميل "ريهام خليفة"، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي أبرز ملامح جمالها وبساطة إطلالتها.
بداية قصة حب أحمد حافظ وجميلة عوض
في عام 2016 بدأت علاقة جميلة عوض وأحمد حافظ، خلال تصويرهما فيلم "هيبتا"، عندما كان مشاركة في العمل كبطلة من ضمن الأبطال، وقام هو بعمل المونتاج له، ونشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.
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