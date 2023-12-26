بأمر من السادات.. قصة وقف برنامج سمير صبري وتكذيبه وفاة السندريلا

عُرف النجم الراحل سمير صبري بثقافته وعلاقته الطيبة بالوسط الفني، فكان صاحب المواقف النبيلة والإنسانية مع زملاء الفن الذين دارت عليهم الأيام، وذهبت عنهم أضواء المجد والشهرة، كما تطرق خلال برامجه لأزمات النجوم ومناقشة القضاية المثارة، وقيام تحقيقات لكشف المستور.

سمير صبري وفيفي عبده

سمير صبري يقع في ورطه مع السادات

قدم الفنان سمير صبري العديد من البرامج التي لا تنسى، بجانب أفلامه ومسلسلاته الكثيرة، ومن أبرز هذه البرامج: "هذا المساء، بدون كلام، كان زمان، ليلة في شارع الفن، النادي الدولي".

وكان برنامج "النادي الدولي" أشهر برنامج تليفزيوني في ذلك الوقت، واستطاع أن يقدم حلقات مميزة وشهيرة، مثل حلقة معرض "توت عنخ آمون" في لندن، والذي افتتحته ملكة بريطانيا بنفسها، وكانت هذه أول مرة يخرج برنامج تليفزيوني خارج حدود الاستديوهات، وحلقة "اللورد هيوم" وزير خارجية بريطانيا في ذاك الوقت، وحلقة السلطان قابوس في أول زياراته إلى مصر.

ورغم تحقيق برنامجه "النادي الدولي" نجاحًا كبيرًا، إلى أن تم إصدار قرار بإيقافة، ومنعه من الظهور على التليفزيون، وذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بسبب الفنانة فيفي عبده، التي قالت إنها من قرية ميت أبوالكوم، وهي مسقط رأس "السادات"، وتوقف سمير صبري عن الحديث لمدة 30 ثانية، وهذا الصمت فهمته السلطات على محمل السخرية من رئيس الدولة.

وبحسب تصريحات سمير صبري فقد طلب بنفسه أن تُحذف تلك العبارة في المونتاج، ثم سافر خارج مصر ليصور عملاً فنياً، وعاد ليجد الحلقة عرضت دون تنفيذ طلبه بالحذف، بالتالي حدثت المشكلة، لكنه شدد على أن الرئيس السادات هو أيضاً من أعاد البرنامج للبث بعد أشهر عدة.

وعرف سمير صبري بإهتمامه لقضية السندريلا سعاد حسني، ليؤكد بعد عمل العديد من التحقيقات ومقابلة العشرات من المصادر، أنها لم تنتحر كما روج الكثير بل "قُتلت".

أبرز أعمال سمير صبري

وبدأت رحلته الفنية في ستينيات القرن الماضي، وقدم ما يقرب من 200 فيلم، تنوعت بين الكوميديا والإثارة والتراجيدية، بدايًة من فيلم "اللص والكلاب" عام 1962، ليتبعه العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها: زقاق المدق، أخطر رجل في العالم، البحث عن فضيحة، حكايتي مع الزمان، وبالوالدين إحسانا، عالم عيال عيال، أبي فوق الشجرة، لسنا ملائكة، فتوة الناس الغلابة، نص ساعة جواز، وكان اخر فيلم قدمه "طلعت حرب 2".

وشارك سمير صبري في العديد من الأعمال الدرامية، التي قاربت الـ 20 مسلسل منها: يا ورد مين يشتريك، وحضرة المتهم أبي، وقضية رأي عام، أم كلثوم، كاريوكا، ملكة في المنفى، حق مشروع، هارب من الأيام، سامحني يا زمن، نوادر جحا المصري، وكان اخر عمل له مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام.