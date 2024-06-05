الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من قلقيلية

اعتقال الاحتلال الإسرائيلي
اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين

مع صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال العنف والهمجية في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت شابين من كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد اقتحام منزلهما بشكل عبثي.

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إعلام فلسطيني: مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه غرب رفح

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ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت  الاحتلال الصهيوني، كلا من" ليث عبد الرحمن علي 22 عاما، و خالد مراد شتيوي 19 عاما"، عقب مداهمة منزليهما، بحسب شهود عيان بالمنطقة.
يذكر أنه مع الساعات الأولى من اليوم أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز بيت فوريك شرق نابلس، في كلا الاتجاهين.
وقال مراسل وفا، إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك، اثر تجمع للمستعربين، ومنعت المواطنين من المرور عبره في الاتجاهين.

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