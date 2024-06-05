الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من قلقيلية

مع صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال العنف والهمجية في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت شابين من كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد اقتحام منزلهما بشكل عبثي.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت الاحتلال الصهيوني، كلا من" ليث عبد الرحمن علي 22 عاما، و خالد مراد شتيوي 19 عاما"، عقب مداهمة منزليهما، بحسب شهود عيان بالمنطقة.

يذكر أنه مع الساعات الأولى من اليوم أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز بيت فوريك شرق نابلس، في كلا الاتجاهين.

وقال مراسل وفا، إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك، اثر تجمع للمستعربين، ومنعت المواطنين من المرور عبره في الاتجاهين.