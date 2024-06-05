جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مباريات في إطار ودي وتصفيات أمم أفريقيا نرصدها لكم في السطور التالية:

تونس ضد غينيا الاستوائية ..

يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة مهمة ضد غينيا الاستوائية والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:00 بتوقيت تونس، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

فرنسا ضد لوكسمبرج ..

يخوض منتخب فرنسا مباراة ودية ضد منتخب لوكسمبرج مساء اليوم الأربعاء في إطار تحضيرات الديوك للمشاركة في بطولة أمم أوروبا يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا خلال الشهر الجاري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة كما ستنقل عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

إسبانيا ضد أندورا ..

في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يخوض منتخب إسبانيا مباراة ودية ضد منتخب أندروا ضمن تحضيرات الماتادور للمشاركة في بطولة يورو 2024.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.