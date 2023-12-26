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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات

الابتكار العلمي
الابتكار العلمي

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان، عن إطلاق المسابقة الدولية فى إصدارها الثالث للابتكارات العلمية والهندسية. 

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وأوضحت جامعة حلوان في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه المسابقة تأتي تأكيدًا على اهتمام الجامعة بتشجيع مشاركة طلابها في الفعاليات والمسابقات المختلفة، لما لذلك من أثر بالغ في بناء شخصية الطالب الجامعي. 

دعم رئيس جامعة حلوان 

وأوضحت جامعة حلوان أن مشاركة الطلاب فى المسابقة يأتي برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ودعت جامعة حلوان الطلاب أصحاب الأفكار والابتكارات العلمية والهندسية، إلى الإسراع بتقديم مشاريعهم المبتكرة للمشاركة في المسابقة الدولية للعلوم الهندسية والابتكارات التي ستُعقد بكلية الدفاع الجوي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، بالقاهرة.
خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2024.

وأشارت جامعة حلوان إلى أن الهدف من المسابقة هو خلق منافسة بين الطلاب أصحاب الأفكار في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، لبناء مهاراتهم وتطوير قدراتهم الإبداعية.

وحددت جامعة حلوان يوم 31 ديسمبر 2023 موعدًا نهائيًا لتقديم مشاريع المتسابقين، مشيرًا إلى أن التفاصيل متوفرة على الرابط الإلكتروني للمسابقة التالي https://iseic-adc.org

تأتي مشاركة الطلاب فى مسابقة جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومحمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير الإدارة.

 

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