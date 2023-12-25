جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد الأربعاء

تنظم جامعة حلوان يوم الأربعاء المقبل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وتقام الفعالية تحت عنوان المهرجان السنوي التوعوي بمكافحة الفساد 2023 ".

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر اللجنة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

فقرات مهرجان مكافحة الفساد في جامعة حلوان

وتتضمن فقرات المهرجان افتتاح المعرض الفني للكليات المتخصصة وغير المتخصصة، ندوة توعوية بعنوان علاج الفساد من منظور الأديان، يلقيها الشيخ الدكتور هاني شمس الدين حمودة مدير عام العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، وأخرى بعنوان دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية ويلقيها دكتور علاء المصرى نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للدراسات العليا، وسيتم تقديم عرض عن جهود الجامعة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة.

وكذلك يتم خلال الاحتفالية تكريم الفائزين بمسابقة أفضل ورقة سياسات في مكافحة الفساد والفائزين بالمسابقات الفنية والثقافية، بجانب عمل فقرات غنائية وفنية، وتوعوية في احتفالية تجمع بين أنشطة الكليات المختلفة وغيرها والتي تتفرد بها جامعة حلوان.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال أن الهدف من الاحتفالية هو نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، خاصة بين طلاب جامعة حلوان كونهم قادة المستقبل.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمجمع الفنون والثقافة.

جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج

نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج على مستوى الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضمن الخطة العامة لإدارة رعاية الشباب.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن إقامة هذه المسابقات توضح مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي تساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وتعمل على زيادة روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بينهم.

وجاءت نتائج البطولة للطلاب كالتالي: حصول الطالب (احمد رجب احمد) كليه الخدمه الاجتماعيه على المركز الأول والطالب (بوفلى نادي) كلية التجارة على المركز الثاني، والطالب (علي محمود علي) كليه العلوم على المركز الثالث.

فى حين جاءت نتيجة بطوله الطالبات كالتالى : فوز الطالبة (مورين ميلاد ) كلية الفنون الجميلة بالمركز الأول والطالبة (مارينا صبري) كلية الآداب بالمركز الثاني ، والطالبة (رجاء حسن) كلية الصيدلة بالمركز الثالث- وبعد الانتهاء من البطولة تم اختيار عدد من اللاعبين لتمثيل الجامعة في بطولة الشهيد الرفاعي ل51 للعام الجامعي 2023- 2024.

وتكونت لجنة التحكيم من عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي والسيد دياب ومحمد شعبان.



