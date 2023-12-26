يتسال المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول كيفية الاستعلام عن الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء ، معرفة تفاصيل وقيمة الفاتورة مع بداية كل شهر لسدادها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ديسمبر 2023

تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء برقم العداد لشهر ديسمبر، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء:

• الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني

• قف على أيقونة خدمات.

• اختر الاستعلام عن الفواتير.

• تظهر أمامك قائمة تضم شركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

• اختر الشركة التي تتبعها.

• ادخل قراءة العداد.

• ادخل الكود الخاص بك.

• اضغط استعلام.

• يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 :

• شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

• شركة القناة لتوزيع الكهرباء

• شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

• شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

• شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

• شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

• شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

• شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

• شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء أونلاين ديسمبر 2023..

ويمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات الآتية:

• أدخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

• اختر أيقونة دفع الفاتورة

• سجل الدخول.

• أدخل بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

• اضغط على السداد بواسطة فوري.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا..

تتيح شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا كارت المرتبطة بالمحافظ البنكية، وتتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك الآتية:

• بنك مصر.

• البنك الأهلى.

• بنك CIB.

• بنك الإسكندرية.

• بنك كريدى اجريكول.

• بنك بلوم.

• بنك QNB.

• بنك الإسكان والتعمير.

• بنك أبوظبى الامارتى.

• بنك عودة.

• بنك قناة السويس.

• بنك NBK.

1- مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات/ ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

7- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.