غدًا.. إعادة محاكمة متهم في أحداث السلام

تستأنف غدًا الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام".

وجاء في أمر الإحالة أن "المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".

الحبس سنة لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة



قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالحبس سنة وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي في منطقة باب الشعرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم “أ.ج” أحرز مخدر حشيش، الميثامفيتامين، الآيس في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة باب الشعرية القبض على المتهم أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتتبهت بالمتهم وباستبيان الأمر تبين أنه بحوزته الحشيش المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 10 لفافات لمخدر الحشيش والآيس والميثامفيتامين.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتها بقصد التعاطي تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة محاسب استولى على مبالغ مالية لدي جهة عمله لجلسة دور ديسمبر، وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وتبين من خلال أوراق القضية، أن المتهم "إسلام . ع " كشفت التحقيقات أنه وبصفته عاملا باحدي شركات المساهمة "محاسب بالشركة" وهي شركة مساهمة مصرية والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة، استولي بغير حق علي مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولي علي 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها".

وكان ذلك حيلة بأن قام بادخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا علي البرنامج الإلكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله، لدي البنك التجاري الدولي مصر لصالح أشخاص غير المتعاملين مع الشركة، وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة، ممن لهم مستحقات لدى الشركة، قاصدا من ذلك إيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات، واستحصل علي تلك المبالغ لنفسه، بما مكنه من الاستيلاء على قيمة تلك التحويلات بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



