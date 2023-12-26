ضبط مروجى المخدرات بمطروح والفيوم والجيزة
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن مطروح، والجيزة، والفيوم، جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
- ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات وكمية من مخدر الأفيون.
مديرية الأمن بالجيزة
- ضبط سائق بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرامًا.
- ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،900 كيلو جرام ودراجة نارية دون لوحات معدنية).-
مديرية الأمن بالفيوم
ضبط عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات. بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية