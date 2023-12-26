ضبط طالب بتهمة النصب على أموال 3 أشخاص بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز ) بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالنصب تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال 3 أشخاص بالدقهلية بزعم تسهيل سفر أنجالهم للخارج.

فقد تبلغ لمركز شرطة والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى "عملة أجنبية" بزعم تسفير أنجالهم لإحدى الدول الأجنبية وعدم الوفاء بذلك وعدم رد المبالغ المالية لهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) بإكتشافه سرقة سيارته الملاكى حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (ميكانيكى "له معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق فتح باب السيارة "بالمفك" وقيامه بتقطيعها داخل ورشته بدائرة مركز شرطة أبو صوير، ثم بيعها أجزاء حديد خردة لعميله "سيىء النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) أمكن ضبطه وسيارة ربع نقل يستخدمها فى النقل.

وأقر بشرائه المسروقات والتصرف ببيعها لأحد المصانع، وأضاف الأول بإرتكابه (10) وقائع سرقات سيارات أخرى بدوائر قسمى شرطة (ثان وثالث الإسماعيلية) وأرشدا عن أجزاء السيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.