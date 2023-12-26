بحضور وزيرة الثقافة.. تكريم إسلام زكي بملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فنان الكاريكاتير إسلام زكى لفوزه بالجائزة التشجيعية الأولى خلال الاحتفالية التي نُظمت لتكريم الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير لعام ٢٠٢٣ والتي أقيمت ضمن فاعليات "ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه". حيث شارك في الملتقى 287 فنانًا وفنانة من 46 دولة على مستوى العالم بـ 408 أعمال فنية ضمت 101 بورتريه، و307 كاريكاتير.

أكدت وزيرة الثقافة إن هذا الملتقى يأتي تفعيلًا لجهود التعاون القائمة بين وزارة الثقافة وجامعة الأزهر، التي تستهدف بناء الإنسان المصري تحقيقًا لرؤية مصر 2030. وأشادت الوزيرة بالمستوى الإبداعي المتميز لأعمال المعرض التي اتسمت بالتنوع الثقافي والفكري للمتسابقين.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، أن المسابقة شهدت تفاعلًا كبيرًا من فنانين وفنانات من مختلف قارات العالم، أبرزها، أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

جاءت قائمة الفائزين في مسابقة الكاريكاتير العالمية والتي تدور حول تعزيز الثقافة الحقوقية للمرأة وتمكينها حيث حصل على المركز الأول -ارتورا روساس- من المكسيك، وفاز بالمركز الثاني-أدريانا موسكيرا - من إسبانيا، كما حصل على المركز الثالث- سي راجيندراكومار- من الهند، كما فاز بالجوائز التشجيعية للمسابقة كل من: -إليكسي كيفوكورتسيف- من روسيا، - إحسان غانجي- من إيران، -دانييل زوردان- من إيطاليا".

أما في جوائز مسابقة البورتريه، والتي تدور حول رسم بورتريه لإحدى الشخصيات النسائية البارزة وهن سميرة موسى، هدى شعراوي، مي زيادة، نازك الملائكة، "فقد فاز بالمركز الأول -علي رضا- من إيران، وحصل على المركز الثاني -أحمد وحيد- من مصر، كما حصلت على المركز الثالث -مروة إبراهيم - من مصر، كما فاز بالجوائز التشجيعية للمسابقة كل من: -إسلام محمد زكي-، -أحمد صابر- خضر حسن- من مصر".